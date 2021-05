Foot - PSG

PSG - Malaise : LOSC, titre... L'énorme sortie de Kylian Mbappé !

Publié le 24 mai 2021 à 11h45 par A.D.

Alors que le LOSC a remporté le championnat de France, Kylian Mbappé a fait passer un énorme message sur la contre-performance du PSG.

Malgré sa victoire à Brest, le PSG doit se contenter de la deuxième place en Ligue 1 (0-2). En effet, le LOSC n'a pas tremblé sur la pelouse d'Angers. Grâce à sa victoire (1-2), les Dogues sont champions de Ligue 1. Une terrible nouvelle pour le PSG, qui tient à remporter le championnat de France chaque saison. Interrogé au micro de Canal + après Brest-PSG, Kylian Mbappé s'est livré sur la perte du titre. Et le numéro 7 du club parisien n'a pas pesé ses mots.

«On a perdu le titre, mais maintenant, il faut se concentrer sur le futur»