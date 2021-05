Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 23 mai 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé a plusieurs fois été pointé du doigt cette saison, l’international français a expliqué qu’il ne pouvait pas accepter certaines critiques à son encontre.

Bien que bon nombre d’observateurs du PSG et du football français espèrent que Kylian Mbappé ne quittera pas la Ligue 1 cet été, l’international français s’est plusieurs fois retrouvé au coeur des critiques cette saison. En effet, le joueur de 22 ans s’est vu reprocher ses performances à un moment de la saison où il était moins en forme. Plus encore, certains ont également vivement critiqué l’attitude du Champion du monde 2018 et le fait qu’il serait parfois trop prétentieux. Seulement voilà, Kylian Mbappé apprécie peu ce type de commentaires sur sa personne, et le numéro 7 du PSG n’a pas manqué de le faire savoir.

« Je pense que c’est déplacé… »