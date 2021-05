Foot - PSG

PSG : Le bilan de la saison, joueur par joueur !

Un Mbappé XXL, un Neymar frustrant… A deux matchs de la fin de saison (38ème journée de championnat et finale de Coupe de France), l’heure est venue de faire le bilan pour les joueurs parisiens.

Keylor Navas 18/20

Très fiable en Ligue 1, le portier du PSG aura surtout été très grand en Ligue des Champions. Contre le Bayern et le Barça , il a été exceptionnel. Seul couac, le Costaricien a connu quelques blessures cette saison. Malgré tout, il reste à 34 ans l’un des meilleurs à son poste en Europe. Une deuxième très grande saison pour Navas.



Sergio Rico 12/20Il a remplacé Navas quelques fois et il a fait le boulot. Même s’il est loin du niveau de son coéquipier, il ne bronche pas et répond présent dès qu’on fait appel à lui. Une valeur sûre de l’effectif parisien.



Colin Dagba 13/20Dans le dur en début de saison, le jeune latéral droit parisien a su profiter de la baisse de régime de Florenzi après la trêve hivernale. Ses titularisations en ¼ de finale de Ligue des Champions ont été intéressantes et la progression est notable. Même s’il paraît un peu limité parfois, Dagba n’a jamais triché et c’est prometteur.



Marquinhos 17,5/20Une fois de plus, Marquinhos aura été l’un des artisans de cette épopée européenne. S’il a connu quelques rares performances un peu en deçà en Ligue 1, le capitaine du PSG a peut-être été le meilleur parisien en phase finale de Ligue des Champions, malgré sa blessure à Munich. Leader, jusqu’au bout.



Presnel Kimpembe 15,5/20Le Général comme on le surnomme a été au rendez-vous une fois de plus. Même s’il a connu quelques couacs en championnat, il a été monstrueux en Ligue des Champions, surtout contre le Bayern. Dans la lignée de ce qu’il propose depuis le Final 8. Le vice-capitaine, sans aucune discussion.



Alessandro Florenzi 12/20 Le jour et la nuit entre son début et sa fin de saison. Très intéressant offensivement, l’Italien était convaincant. Mais très vite, il est apparu emprunté physiquement. Et tout le reste de la saison, il a souffert, notamment en Ligue des Champions où son match retour contre City a coûté la qualification aux siens. Du très bon, avant de sombrer…



Layvin Kurzawa 10,5/20A l’image de ses dernières saisons, Kurzawa a eu une petite période intéressante et c’est tout. Son dernier match en championnat à Rennes a rappelé à tout le monde les difficultés qu’il pouvait connaître contre un joueur rapide comme Doku. Tout juste la moyenne.



Thilo Kehrer 8/20Depuis son arrivée à Paris, le défenseur allemand n’a jamais convaincu. Et cette saison est sa pire au PSG. Un manque de confiance criant qui se voit quand il est sur le terrain. Même en Ligue 1, Kehrer apparaît en difficulté. Un départ serait sûrement la meilleure solution pour le club et le joueur.



Abdou Diallo 12/20 Le déclic de sa saison aura été la victoire contre Leipzig. Depuis, il est monté en puissance au poste de latéral gauche et présente une vraie alternative dans cette position. Sûr de lui en Ligue 1, sa fin de saison, notamment en Ligue des Champions ne plaide pas en sa faveur. Malgré tout, il progresse et sa polyvalence est un atout.



Mitchel Bakker 12/20Il ne devait pas avoir autant de jeu mais la blessure de longue durée de Juan Bernat lui a rendu service. Et pour sa première vraie saison complète en professionnel, Bakker a été intéressant. Surtout en Ligue 1. L’ancien joueur de l’Ajax a montré de belles choses et il peut progresser. En revanche, il est encore un peu juste au niveau européen.

Milieux de terrain

Ander Herrera 13/20Cantonné à un rôle de remplaçant, il a toujours été au niveau en championnat. Avec son expérience et son vice, Tuchel et Pochettino ont souvent fait appel à lui en Ligue des Champions. Intéressant et fiable sans jamais être brillant, un bon joueur de rotation. Dans la continuité de sa première saison.



Marco Verratti : 14/20Dès qu’il est là, Paris va bien. Le milieu italien a toujours sa faculté à lire le jeu avant les autres pour distiller des ballons dont lui seul a le secret. En témoigne son match au Camp Nou. Mais comme trop souvent, il rate beaucoup de rencontres importantes et son absence coûte cher au PSG…



Idrissa Gueye : 14/20Il a connu un début de saison assez difficile. Au fur et à mesure, il est monté en puissance et on l’a vu à son meilleur niveau en phase finale de Ligue des Champions. Seule ombre au tableau, ses deux cartons rouges reçus en Coupe d’Europe.



Danilo Pereira 11,5/20Baladé entre la défense et le milieu dès son arrivée, il a mis beaucoup de temps à s’adapter. Un peu mieux par la suite, notamment en Ligue 1, il reste tout de même limité techniquement. Souvent en difficulté face au pressing, il a été plus intéressant contre le Bayern Munich lorsqu’il fallait défendre.



Leandro Paredes 15/20Le métronome parisien. Lorsque Verratti n’est pas là, l’Argentin prend le jeu à son compte et est la rampe de lancement du jeu du PSG. En Ligue 1 et en Ligue des Champions, Paredes a rendu une très belle copie. S’il doit corriger une chose, c’est sa faculté à prendre des cartons bêtement…



Rafinha 12,5/20Si Tuchel lui a fait confiance, ce n’est pas la même pour Pochettino. Le Brésilien a beaucoup moins de temps de jeu et n’a plus trop l’occasion de montrer ses qualités. Car lorsqu’il est sur le terrain, il apporte une touche technique intéressante. A voir l’an prochain…

Attaquants