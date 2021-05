Foot - PSG

Coupe de France : Le PSG s’impose face à l’AS Monaco !

Publié le 19 mai 2021 à 23h11 par La rédaction mis à jour le 19 mai 2021 à 23h12

Ce mercredi soir, le PSG disputait la finale de Coupe de France face à l’AS Monaco. Et pour les hommes de Mauricio Pochettino, cela s’est soldé par une victoire.

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le PSG avait l'occasion ce mercredi de conserver son bien. Pour cela, les hommes de Mauricio Pochettino avaient fort à faire face à l’AS Monaco de Niko Kovac. Et au terme de 90 minutes assez dominées, le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse du Stade de France (2-0). Pour cela, le PSG peut notamment remercier Mauro Icardi et Kylian Mbappé, buteurs du soir. Les Parisiens gardent donc la Coupe de France, une victoire qui leur permet par la même occasion d’éviter une possible saison blanche.