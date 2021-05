Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Pochettino sur les absences de Neymar et Kimpembe !

Publié le 19 mai 2021 à 21h02 par La rédaction

Avant la finale de la Coupe de France face à l'AS Monaco, Mauricio Pochettino est revenu sur l'absence de Neymar et de Presnel Kimpembe.