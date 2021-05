Foot - PSG

PSG : Un titi parisien envoie un message fort à Pochettino !

Publié le 23 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

Pur produit de la formation parisienne, Timothée Pembélé a eu quelques minutes à se mettre sous la dent cette saison. Avec les différentes absences dues au Covid et aux blessures, le défenseur parisien a même eu l’occasion d’inscrire son premier but, il s’est exprimé sur cet apprentissage.

Âgé de seulement 18 ans, Timothée Pembélé, défenseur du PSG, a eu la chance cette année de pouvoir disputer des matchs en professionnel. Pur produit de la formation parisienne, Timothée Pembélé a su gagner cette saison la confiance de Thomas Tuchel puis de Mauricio Pochettino, qui s’est lui exprimé récemment sur la fin de saison du PSG. Alors qu’il s’entraine au quotidien avec le groupe professionnel, le jeune défenseur a joué 9 matchs cette saison et a même marqué un but contre Strasbourg. Timothée Pembélé a donc de quoi être heureux, il s’est d’ailleurs exprimé sur sa saison et semble plutôt satisfait.

« Nous aussi, un jour, on aspire à prendre leur place un jour »