PSG : Le message fort de Pochettino sur la course au titre !

Publié le 22 mai 2021 à 15h32 par La rédaction

Alors que le PSG n’aura pas totalement son destin en main dans le rush final de la saison 2020/2021 ce dimanche, Mauricio Pochettino croit encore que le club de la capitale peut remporter cette haletante course au titre.