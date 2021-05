Foot - PSG

PSG : Mbappé reçoit un grand hommage avant Monaco !

Publié le 19 mai 2021 à 11h20 par La rédaction

Ce mercredi, le PSG et l'AS Monaco s'affronteront pour la finale de la Coupe de France. Avant la rencontre, Niko Kovac a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé, qu'il considère comme la grande menace parisienne.