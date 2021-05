Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino fait une annonce pour Neymar !

Publié le 18 mai 2021 à 19h45 par H.G. mis à jour le 18 mai 2021 à 19h49

Alors que Neymar n’est pas encore certains de disputer la finale de Coupe de France contre l’AS Monaco ce mercredi, Mauricio Pochettino a indiqué que cela n’affectait pas la préparation de ses hommes.

C’est un véritable choc qui attend le PSG ce mercredi soir en finale de la Coupe de France. En effet, le club de la capitale sera opposé à l’AS Monaco, et il risque de devoir faire sans Neymar. Le Brésilien est en effet suspendu pour cette rencontre en raison d’un carton jaune reçu contre Montpellier en demi-finale la semaine passée. Une sanction jugée sévère par le PSG, qui a décidé de déposer un recours au CNOSF pour faire sauter cette suspension.

« Nous ne savons pas si nous pouvons compter sur Neymar »