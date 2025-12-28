Un Parisien à l'OM : C'est 20M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sous contrat au Bayern Munich jusqu'en 2028, Sacha Boey pourrait faire l'objet d'un transfert cet hiver. Le défenseur français de 25 ans, natif de la région parisienne, est en effet cité dans les petits papiers de l'OM. Le club de la cité phocéenne doit s'attendre à payer 20M€ pour valider le transfert.

Ancien joueur de Rennes et passé par Galatasaray notamment, Sacha Boey pourrait bientôt signer à l'OM. Le club de la cité phocéenne prépare avec attention le mercato qui arrive et le Français pourrait faire partie des profils privilégiés. Le Bayern Munich a déjà fixé son prix.

L'OM sur la piste d'un transfert à 20M€ D'après les informations du journaliste Ekrem Konur sur son compte X, le Bayern Munich a fixé le prix de Sacha Boey à 20M€ pour un départ en janvier. Parmi les clubs intéressés, il y a l'OM. C'est pour le moment Crystal Palace qui est le plus intéressé mais le club anglais ne semble pas prêt à payer cette somme.