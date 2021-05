Mercato - Real Madrid : L'arrivée d'Alaba dictée par Zidane ? La réponse !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, David Alaba serait destiné à jouer au Real Madrid la saison prochaine. Et le possible départ de Zinedine Zidane cet été ne devrait rien y changer.

Arrivé au Bayern à l'été 2008, David Alaba va mettre fin à 13 années de bons et loyaux services à Munich. En fin de contrat le 30 juin, l'international autrichien a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter le club bavarois cet été. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, David Alaba devrait s'engager en faveur du Real Madrid. Comme l'a indiqué dernièrement Fabrizio Romano, le club merengue aurait bouclé l'arrivée de David Alaba et devrait très bientôt officialiser l'affaire. Et le possible départ de Zinedine Zidane ne devrait en aucun cas faire capoter l'opération.

Ce lundi, Fabrizio Romano a lâché de nouvelles précisions de taille sur le dossier Alaba. Sur son compte Twitter, le journaliste de Sky Sport et du Guardian a insisté sur le fait que David Alaba allait signer au Real Madrid cet été. Et ce, peut importe l'issue du feuilleton Zidane. Selon Fabrizio Romano, David Alaba serait promis au Real Madrid, avec qui il se serait entendu pour un pré-contrat depuis le mois d'avril, que ce soit avec ou sans Zinedine Zidane.

David Alaba will be joining Real Madrid as a free agent whatever happens with Zinedine Zidane. He’ll be the first new signing of Real also if Zidane decides to leave the club, the pre-contract is completed and agreed since April. ⚪️ #Real