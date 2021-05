Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait bouclé sa première recrue estivale !

Publié le 18 mai 2021 à 17h00 par A.M.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alba serait désormais très proche du Real Madrid. L'officialisation pourrait arriver dès la semaine prochaine, une fois la saison en Liga terminée.

L'été du Real Madrid s'annonce très chaud. Toujours en course pour le titre en Liga, le club merengue n'a toutefois plus sort entre les mains et voit se profiler l'ombre d'une saison blanche. Dans la foulée, Zinedine Zidane pourrait quitter son poste puisque plusieurs médias espagnols ont révélé que le technicien français avait annoncé son départ à ses joueurs. Autre symbole madrilène qui pourrait partir : Sergio Ramos. En fin de contrat, le capitaine merengue est annoncé proche du PSG. De grands changements s'annoncent donc au Real Madrid, et Florentino Pérez ne perd pas de temps.

Alaba plus proche que jamais du Real Madrid

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'arrivée de David Alaba n'a jamais semblé aussi proche de se concrétiser. La première partie des documents aurait été signée, ce qui ne laisse plus de place aux doutes quant à l'arrivée de l'international autrichien au Real Madrid. L'opération sera toutefois officielle qu'une fois la saison terminée, donc au plus tôt la semaine prochaine. Libre de tout contrat après avoir annoncé son départ du Bayern Munich, David Alaba pourrait donc compenser le départ de Sergio Ramos, dont le contrat s'achève également le 30 juin.