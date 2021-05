Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne lâche rien dans le dossier Kylian Mbappé !

Publié le 24 mai 2021 à 18h15 par H.G. mis à jour le 24 mai 2021 à 18h16

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG, le club de la capitale n’aurait pas encore perdu l’espoir de le convaincre de parapher un nouveau bail.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher sur son avenir. Pour l’heure, l’international français refuse de prolonger en signant un nouveau bail longue durée au Paris Saint-Germain afin de garder la mainmise sur son avenir comme le10sport.com vous l’a annoncé. Cependant, malgré cette ouverture pour un contrat court, rien n’a encore été signé entre le PSG et Kylian Mbappé, et l’hypothèse d’un départ de l’attaquant tricolore cet été n’est pas à écarter dans la mesure où le club de la capitale n’aurait pas l’intention de le voir partit librement et gratuitement dans un an.

Les négociations continuent pour prolonger Kylian Mbappé