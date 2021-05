Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les réponses tombent pour Eduardo Camavinga !

Publié le 24 mai 2021 à 16h30 par La rédaction

Cet été, la bataille s’annonce rude pour s’offrir Eduardo Camavinga. Rennes pourrait donc être sollicité de tous les côtés pour l’international français, qu’on espère tout de même retenir du côté de la Bretagne, bien que cela sera compliqué s’il ne prolonge pas.

PSG, Real Madrid, Bayern Munich… Les plus grands clubs européens seraient sur les traces d’Eduardo Camavinga. Après avoir explosé la saison dernière à Rennes, l’international français a su convaincre tout le monde de son potentiel. Désormais, son talent s’arrache aux quatre coins de l’Europe. N’ayant plus qu’un an de contrat, Camavinga pourrait donc bien avoir disputé son dernier match avec Rennes ce dimanche face à Nîmes. Au lendemain de cette rencontre, les Bretons ont d’ailleurs fait le point concernant l’avenir du joyau de 18 ans.

« Il est suivi par l’Europe entière »

Ce lundi, à l’occasion d’une conférence de presse, c’est Nicolas Holveck qui est sorti du silence pour l’avenir d’Eduardo Camavinga. Président de Rennes, il espère conserver sa pépite, mais il a tout de même ouvert la porte à un départ de Camavinga s’il venait à ne pas accepter de prolonger : « C’est un joueur international, qui a déjà marqué avec la France. Il est suivi par l’Europe entière. Ce sera sûrement l’un des feuilletons de l’été. S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ. Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais. Jouer l’Europe, maintenant que c’est acté, ça peut changer beaucoup de choses. S’il peut faire une saison de plus, on ne s’en privera pas. (…) On a des appels récurrents (avec l’agent de Camavinga), tous les 15 jours à peu près. Maintenant on va vraiment s'assoir avec eux et on va voir ce qu'on peut faire ».

