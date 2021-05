Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi et Leonardo ont déjà commencé leur recrutement !

Publié le 24 mai 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que ce mercato estival 2021 s’annonce d’ores et déjà très mouvementé au sein du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a lâché ses vérités à ce sujet. Et le président du club de la capitale a d’ailleurs confié que son travail de fond pour le recrutement avait déjà débuté…

Entre l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, Mauro Icardi qui envisagerait de claquer la porte du PSG ou encore les grandes hésitations au sujet de l’option d’achat disponible pour Alessandro Florenzi, Leonardo va avoir du pain sur la planche dans les semaines à venir. De plus, avec le contexte financier actuel, le directeur sportif du PSG devrait disposer de moyens relativement limités pour effectuer son recrutement, même si le discours affiché par Nasser Al-Khelaïfi ne laisse pas transparaitre ce sentiment…

« On a déjà commencé avec Leonardo »