Mercato - PSG : Al-Khelaïfi en remet une couche sur le mercato !

Publié le 24 mai 2021 à 12h45 par G.d.S.S.

La saison étant désormais terminée, la direction du PSG va pouvoir se pencher pleinement sur son recrutement estival, et Nasser Al-Khelaïfi assure que son équipe aura les moyens de se renforcer.

Malgré sa victoire à Brest dimanche soir, le PSG n’a pas réussi à rafler le titre de champion de France. Un échec qui pourrait avoir un impact sur son mercato estival, et notamment sur le plan financier alors que plusieurs priorités ont déjà été ciblées en interne. Interrogé à ce sujet en zone mixte dimanche soir après la rencontre, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a affiché un discours très rassurant.

« On est ambitieux dans notre projet et notre mercato »