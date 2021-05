Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance l’opération séduction avec Mbappé !

Publié le 24 mai 2021 à 9h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été.

La saison est finie, mais le feuilleton Kylian Mbappé bat toujours son plein. Comme nous vous l’expliquions en avril dernier déjà sur le10sport.com, l’attaquant n’a toujours pas donné de réponse claire au Paris Saint-Germain. Sans un accord rapide, une vente devrait sérieusement être envisagée, mais au PSG on semble optimiste pour l’instant. « Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler. Kylian Mbappe est Parisien » a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi dimanche soir, d’après RMC Sport . Pourtant, du côté de Mbappé on se montre toujours très évasif. « On discute avec le club, on va voir ce qui va se passer. Je pense que le club sait la relation que j’ai par rapport à ce club, à ce pays, à cette ville » a expliqué la star du PSG, sur Canal + . « Donc on va faire les choses dans l’ordre, comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre ».

Le Real Madrid a présenté un projet au clan Mbappé