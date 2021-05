Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envisage déjà la grosse catastrophe !

Publié le 24 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG craint bien évidemment le départ de Kylian Mbappé. Une catastrophe bel et bien envisagée dans la capitale.

« Un transfert à l’OM cet été ? (Rires) Impossible. Impossible d’aller à l’OM. Ce n’est pas dans notre ADN ». Si Kylian Mbappé a d’ores et déjà écarté un départ à l’OM cet été, rien ne dit toutefois qu’il restera au PSG. En effet, le Français n’a toujours pas communiqué sa décision pour son avenir et il n’a surtout toujours pas répondu à Leonardo concernant une prolongation. Face à cela, étant donné que Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022, le PSG pourrait se résoudre à se séparer de son joyau cet été. Un scénario qui prend de plus en plus d’ampleur.

Un PSG sans Mbappé ?