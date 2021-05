Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier colossal dépend de Joan Laporta !

Publié le 24 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Cet été, Antoine Griezmann pourrait bien quitter le FC Barcelone. Et tout dépendra de Joan Laporta, président blaugrana.

Antoine Griezmann vient de terminer sa deuxième saison au FC Barcelone. Et s’il y a eu du mieux pour le Français, il n’a toujours pas su et pu montrer toute l’étendue de son talent. D’ailleurs, il pourrait ne jamais le faire. En effet, alors que Joan Laporta entend mettre en plus un nouveau projet au Barça, Griezmann pourrait bien être cédé cet été afin d’enregistrer une grosse et belle rentrée d’argent. Si l’ancien de l’Atlético de Madrid n’a pas forcément l’envie de partir, il sait que cela dépendra de Laporta.

« Le président aura ses affaires et fera ses mouvements »