Mercato - PSG : Le successeur de Mauro Icardi déniché… à l’OM ?

Publié le 24 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le départ de Mauro Icardi semble clairement se préciser au PSG, Leonardo pourrait finalement aller chercher Arkadiusz Milik à l’OM pour le remplacer.

Peu en vue ces derniers mois au PSG où il a enchainé les pépins physiques et a été victime de la concurrence directe de Moise Kean, Mauro Icardi aurait d’ores et déjà décidé de quitter le club de la capitale cet été. Le buteur argentin n’a pas réussi à confirmer les belles promesses affichées la saison passée, et un retour en Serie A est notamment évoqué à son sujet. Mais quel buteur serait alors recruté par le PSG pour le remplacer ?

Le PSG garde un œil sur Milik

Comme l’a indiqué Tuttosport dimanche, la direction du PSG garderait un œil très attentif à l’évolution du dossier Arkadiusz Milik, puisque le buteur polonais est lui annoncé sur le départ à l’OM. Un jeu de chaise musicale pourrait se mettre en place avec la Juventus, qui aurait des vues sur Milik, mais également sur… Mauro Icardi ! Affaire à suivre.