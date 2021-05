Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi obligé de vendre Kylian Mbappé cet été ? Il répond !

Publié le 24 mai 2021 à 10h45 par G.d.S.S.

Si Kylian Mbappé décide finalement de pas prolonger son contrat avec le PSG cet été, le club de la capitale sera-t-il contraint de le vendre plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre ? Nasser Al-Khelaïfi a fait le point à ce sujet.

Courtisé par le Real Madrid qui entend bien profiter de sa situation contractuelle pour le récupérer dès cet été, Kylian Mbappé suscite de grandes interrogations quant à son avenir au PSG. En effet, l’attaquant français n’a plus qu’une année de contrat au mois de juin, et Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc être contraint de le vendre plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre en 2022. En attendant, le président du PSG s’est montré très clair sur le cas Mbappé dimanche soir en zone mixte après la victoire à Brest (2-0).

« Ne vous inquiétez pas… »