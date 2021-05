Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Juventus, PSG, Real Madrid... Que va-t-il se passer maintenant pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 24 mai 2021 à 12h30 par A.C.

Avec la Serie A terminée et la Juventus qualifiée en Ligue des Champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo pourrait connaitre pas mal de changements.

La saison a été très longue pour Cristiano Ronaldo... surtout après le mois de mars. Particulièrement performant au niveau individuel, celui qui a décroché le titre de meilleur buteur de Serie A a souvent montré un certain agacement, surtout vis-à-vis de ses coéquipiers. Rapidement, cela a été interprété comme une envie de départ pour la star de 36 ans, qui souhaiterait trouver une équipe lui permettant de rapidement gagner la Ligue des Champions. Cela pourrait être au Paris Saint-Germain, qui a les moyens de s’offrir Cristiano Ronaldo et qui pourrait bien perdre Kylian Mbappé cet été. Le PSG n’est pas le seul candidat crédible, puisque le Portugais a été lié à un possible retour au Real Madrid ou à Manchester United, deux de ses anciens clubs. Plus défilée la piste portugaise, avec son club du Sporting Lisbonne qui devra vraisemblablement attendre encore un peu avant de retrouver Cristiano Ronaldo.

Pirlo se passe de Cristiano Ronaldo pour le dernier match de l’année

Ce dimanche, ce feuilleton a connu pas mal de changements. Déjà, pour l’un des matchs les plus importants de la saison de son club, Cristiano Ronaldo n’était pas sur le terrain. Pire, il n’a pas joué la moindre minute lors de la large victoire de la Juventus sur Bologna (1-4). Bien sûr, cela a fait couler énormément d’encre en Italie, avant qu'Andrea Pirlo et Fabio Paratici ne calment les choses. « C'était un choix partagé car il était fatigué des efforts de la Coupe d'Italie » a expliqué le coach de la Juve sur DAZN , quelques minutes avant que son directeur sportif ne lui emboite le pas. « Cristiano Ronaldo n'est pas blessé. Nous avons joué beaucoup de matchs ces derniers jours. Avec Pirlo, nous avons décidé qu'il ne commencerait pas ce soir ». Finalement, la Juve a gagné sans Cristiano Ronaldo et s’est qualifiée sur le fil pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo fait taire les rumeurs

Désormais, deux camps s’opposent pour Cristiano Ronaldo. Certains pensent en effet que cette absence n’est qu’un avant-gout de ce que sera la Juventus sans le Portugais, la saison prochaine. D’autres estiment que la Ligue des Champions et la victoire en Coppa Italia, pourront faire changer d’avis Cristiano Ronaldo, dont le contrat court encore jusqu’en juin prochain. Et c’est là que le quintuple Ballon d’Or a réagi ! Loin d’éclaircir les choses, Cristiano Ronaldo s’est montré encore plus énigmatique en postant une photo sur Instagram tout de suite après la fin du match face à Bologna, où on le voit le doigt sur la bouche avec le message : « Fino alla Fina ! Ssssiiiiimmmmm ». Suffisant pour faire taire les rumeurs ? Pas du tout, mais désormais en Italie certains médias pensent que les chances de le voir à Turin la saison prochaine sont plus grandes.

Un équilibre à trouver ?