Mercato - Real Madrid : Ce terrible signal sur l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 24 mai 2021 à 10h00 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2022, Zinedine Zidane devrait prendre le large dès cet été. Contrairement à ses habitudes, le club merengue n'aurait pas approché le coach français et son staff ay printemps pour préparer la prochaine saison.

Alors qu'il a traversé plusieurs crises avec le Real Madrid cette saison, Zinedine Zidane aurait pu être remercié à trois reprises. Toutefois, il a toujours su trouver la clé pour sauver son équipe, et sa peau par la même occasion. Malgré tout, Zinedine Zidane aurait de grandes chances de faire ses valises en fin de saison, et ce à un an de la fin de son engagement. Selon les informations de L'Equipe , le Real Madrid pourrait même annoncer officiellement le départ de son technicien français dans les prochains jours. D'ailleurs, un indice fort présagerait la fin de l'aventure de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Zidane n'aurait pas été sondé pour préparer la saison 2021-2022