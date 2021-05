Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 23 mai 2021 à 20h00 par H.G. mis à jour le 23 mai 2021 à 20h02

Alors que Zinedine Zidane est annoncé sur le départ du Real Madrid, cette nouvelle serait perçue comme étant une chose positive au sein du club de la capitale espagnole.

« Je ne vais pas décider de mon avenir tout de suite, je parlerai au club dans les prochains jours et on verra », lâchait Zinedine Zidane ce samedi après le dernier match du Real Madrid cette saison contre le Villarreal CF. Ce faisant, le technicien français a laissé planer un semblant de suspense au sujet de son futur sur le banc du club madrilène avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Seulement voilà, si l’on en croit les échos parus dans la presse au cours ces derniers jours, Zinedine Zidane ne devrait plus être aux commandes de l’équipe première du Real Madrid la saison prochaine. En effet, le Champion du monde 1998 considérerait que son cycle chez les Merengue est terminé et que l’heure est venue pour lui de s’en aller.

Le Real Madrid ne croirait plus en Zinedine Zidane !