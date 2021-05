Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman va faire une grande annonce à Laporta !

Foot - Mercato - Barcelone

Prolongé automatiquement par le Barça, Riqui Puig est désormais engagé jusqu'en 2023 avec le club catalan. Alors que sa direction aurait repoussé deux offres de prêts cet hiver, la pépite de 21 ans ne voudrait pas entendre parler d'un départ à l'issue de la saison. Dans cette optique, Riqui Puig devrait dévoiler ses intentions à Joan Laporta une fois que le sort de Ronald Koeman sera scellé.

Formé au FC Barcelone, Riqui Puig est l'une des grandes promesses du club pour l'avenir. Et pourtant, le Barça pourrait se laisser tenter par une vente de sa pépite lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Sport.es , divulguées il y a quelques jours, Joan Laporta voudrait réaliser plusieurs ventes cet été pour rééquilibrer les comptes du Barça. Dans cette optique, Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Riqui Puig, Philippe Coutinho, Matheus Fernandes et Martin Braithwaite pourraient être transférés lors de la prochaine fenêtre de transferts en cas de bonne offre. Toutefois, Riqui Puig ne voudrait en aucun cas quitter le FC Barcelone cet été.

Alors que le Barça a activé sa prolongation automatique jusqu'au 30 juin 2023, Riqui Puig aurait tranché pour son avenir. Comme l'a annoncé Fabrizio Romano sur son compte Twitter , le FC Barcelone aurait repoussé deux offres de prêts pour sa pépite de 21 ans au mois de janvier. Ainsi, Riqui Puig ne compterait pas faire ses valises de si tôt. A en croire le journaliste du Guardian et de Sky Sport , le jeune milieu de terrain espagnol voudrait rester au FC Barcelone la saison prochaine et compterait le faire savoir à Joan Laporta lorsque l'avenir de Ronald Koeman sera scellé.

