Mercato - Barcelone : Rashford lance un appel du pied au Barça et au Real Madrid !

Publié le 23 mai 2021 à 18h10 par La rédaction

Alors que Joan Laporta suivrait la piste de quelques joueurs afin de renforcer l'effectif du FC Barcelone, certains n'hésitent pas à lui faire un appel du pied pour l'avenir.

En vue de la saison prochaine, le FC Barcelone chercherait à se renforcer. Tous les postes seraient concernés. Mais avec le faible budget que possède le Barça en raison de sa situation économique, Joan Laporta se concentrerait sur des pistes à moindre coût. Le président catalan suivrait des dossiers comme ceux de Sergio Agüero ou encore Memphis Depay, qui sont en fin de contrat en juin prochain. Mais cela n’empêche pas d’autres joueurs de trouver la formation blaugrana très attrayante. Et certains n’hésitent pas à faire quelques appels du pied à Barcelone.

« A part Manchester United, je suis un grand fan du Real Madrid et de Barcelone »