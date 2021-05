Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme message de Strootman sur son départ de l’OM !

Publié le 24 mai 2021 à 12h15 par T.M. mis à jour le 24 mai 2021 à 12h23

En janvier, Kevin Strootman a été prêté au Genoa par l’OM. Alors que l’aventure touche à sa fin pour le Néerlandais, il ne regrette en aucun cas ce choix.

Jouant très peu à l’OM et pas dans les plans des Phocéens, Kevin Strootman a dû s’exiler pour avoir du temps de jeu. Ainsi, en janvier dernier, l’ancien de l’AS Rome a fait son retour en Italie dans le cadre d’un prêt de 6 mois au Genoa. Une expérience qui a permis au milieu de terrain de retrouver le sourire et quelques couleurs après des moments compliqués à l’OM. Mais cette belle parenthèse est désormais terminée pour Strootman, qui gardera toutefois de très bon souvenirs de son aventure du côté de Gênes.

« J'ai compris que nous avions fait le bon choix »