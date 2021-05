Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur l’arrivée de Kevin Strootman !

Publié le 24 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Du côté de l’OM, le recrutement de Kevin Strootman a été un véritable flop. Un échec dont Frank McCourt ne serait pas totalement étranger.

En 2018, à l’initiative de Rudi Garcia, l’OM n’a pas hésité à sortir son chéquier et lâcher 25M€ pour recruter Kevin Strootman, alors à l’AS Rome. Sur la Canebière, le Néerlandais était censé faire pallier un cap au club phocéen en apportant toute son expérience dans l’entrejeu. Un projet qui a toutefois viré à la catastrophe puisque Strootman n’a cessé de décevoir. Et au fil des mois, il est devenu un véritable boulet, pesant sur les finances de l’OM, lui le plus gros salaire du club. C’est ainsi que depuis plusieurs mois les Phocéens tentent de s’en débarrasser.

McCourt a validé !