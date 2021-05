Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce pour l’avenir d’Eduardo Camavinga !

Publié le 24 mai 2021 à 14h45 par T.M.

Au lendemain de la fin de saison de Ligue 1, Nicolas Holveck, président de Rennes, a accordé une conférence de presse ce lundi. L’occasion pour lui de mettre les choses au point sur l’avenir d’Eduardo Camavinga.

Reverra-t-on Eduardo Camavinga sous le maillot de Rennes ? Ce dimanche, l’international français pourrait bien avoir disputé son dernier match avec les Bretons face à Nîmes. Sous contrat jusqu’en 2022, Camavinga serait encore loin de prolonger et par conséquence, un départ pourrait être inéluctable cet été, d’autant plus que Rennes devrait être sollicité pour son joyau. En effet, le milieu de terrain de 18 ans est courtisé par les plus grands clubs européens, surtout le PSG et le Real Madrid. Et pour ces prétendants, la porte pourrait bien s’ouvrir…

« Sûrement l’un des feuilletons de l’été »