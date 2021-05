Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’emballe pour cette révélation de Ligue 2 !

Publié le 24 mai 2021 à 13h45 par A.C.

Performant avec le TFC cette saison en Ligue 2, Amine Adli a tapé dans l’œil de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille

Le mercato estival sera crucial pour l’Olympique de Marseille et encore plus pour Jorge Sampaoli. Arrivé cet hiver, l’Argentin sera véritablement jugé qu’à partir de la saison prochaine et il compte bien montrer de quoi il est capable... grâce à un recrutement bien mené ! « Il faudra se poser et construire une équipe très compétitive » a déclaré le coach de l’OM, d’après La Provence . « J’aimerais une équipe avec des joueurs qui me permettront, dans un championnat très compétitif, de mettre en place mon projet. On va étudier tout ça pour faire une bonne équipe l’an prochain ». Un renfort de poids pourrait arriver de la Ligue 2 et de Toulouse, avec la jeune révélation Amine Adli.

Le Milan AC va passer à l’attaque