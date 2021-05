Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce chantier colossal de Laporta !

Publié le 24 mai 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 mai 2021 à 17h34

Alors que le FC Barcelone est en quête d’un nouvel attaquant depuis la dernière fenêtre estivale des transferts, le club catalan serait bel et bien proche d’enrôler Sergio Agüero et Memphis Depay pour régler ce chantier de manière définitive.

Le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid a laissé un immense vide au FC Barcelone tout au long de cette saison 2020/2021. En effet, si celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, le club catalan s’est montré incapable de le remplacer l’été dernier. Les cibles ne manquaient pourtant pas dans cette optique, avec notamment Lautaro Martinez en ligne de mire. Seulement voilà, les problèmes financiers du Barça ont tout simplement empêché la direction alors présidée par Josep Maria Bartomeu d’enrôler un nouveau joueur à ce poste. En conséquence, le FC Barcelone a passé toute la saison sans véritable avant-centre, et la nouvelle direction de Joan Laporta va devoir s’atteler à enfin combler ce chantier. Cependant, tout indique qu’elle y serait déjà parvenue en étant sur le point d’enrôler non pas un, mais deux nouveaux joueurs.

La venue de Sergio Agüero est déjà bouclée !

Le premier d’entre-eux est Sergio Agüero. En fin de contrat le 30 juin prochain à Manchester City, l’international argentin a disputé son dernier match avec l’écurie entrainée par Pep Guardiola ce dimanche en Premier League contre Everton en s’offrant un doublé. Et visiblement, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano dans un papier pour CBS Sports , tous les détails seraient bouclés dans l’optique de sa venue au FC Barcelone. Selon le journaliste italien, les contrats seraient déjà prêts et les signatures devraient intervenir au corpus des prochains jours. Celui qu’on surnomme El Kun devrait passer sa visite médicale une fois que la saison du club qui disputera la finale de la Ligue des champions samedi prochain sera terminée. L’officialisation de son arrivée sera alors effectuée, et Sergio Agüero paraphera un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec un salaire de 5 M€/an net, accompagné d’un bonus si le FC Barcelone remporte la prestigieuse compétition européenne dans les deux prochaines années.

Memphis Depay se rapproche du Barça…