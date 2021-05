Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste se confirme pour la succession de Ronald Koeman !

Publié le 24 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Alors que Ronald Koeman apparaît déjà sur le départ du FC Barcelone, plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer. Récemment, celui de Mikel Arteta a été cité en Espagne.

Au terme d'une saison moyenne avec le FC Barcelone et à l'aube d'un nouvel exercice qui s'annonce rempli d'incertitudes, Ronald Koeman pourrait bien quitter le Barça seulement un an après sa nomination à la tête de l'équipe catalane. Ses relations avec la direction du club ne seraient pas idéales et le technicien néerlandais serait visiblement sur la sellette depuis quelques semaines. Les rumeurs concernant son potentiel remplaçant vont déjà de bon train.

Arteta dans les petits papiers de Laporta ?