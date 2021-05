Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme retournement de situation pour l’avenir d’Umtiti ?

Publié le 24 mai 2021 à 15h00 par T.M.

Au moment d’évoquer les partants cet été au FC Barcelone, le nom de Samuel Umtiti revient parmi les premiers. Toutefois, le défenseur central ne le verrait pas forcément du même oeil.

Depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti est en grande délicatesse avec son genou. Des pépins physiques qui ont ainsi miné son aventure au FC Barcelone. Ayant vu Clément Lenglet lui passer devant et désormais derrière même Oscar Mingueza et Ronald Araujo dans la hiérarchie, Umtiti n’aurait plus forcément sa place au Barça, alors qu’Eric Garcia et possiblement un autre défenseur central sont attendus cet été en Catalogne. Ainsi, alors que l’ancien de l’OL est encore sous contrat jusqu’en 2023, les Blaugrana chercheraient à s’en séparer, mais cela pourrait ne pas se passer comme prévu.

Umtiti déterminé à rester ?