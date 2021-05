Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait lancé la machine pour Ousmane Dembélé !

Publié le 24 mai 2021 à 11h00 par T.M.

Outre la prolongation de Lionel Messi, celle d’Ousmane Dembélé est également l’une des priorités de Joan Laporta. Et au FC Barcelone, l’opération aurait débuté.

Du côté du FC Barcelone, le dossiers chauds s’accumulent sur le bureau de Joan Laporta. Et on retrouve notamment celui d’Ousmane Dembélé. Alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022, le président blaugrana espère le prolonger. Cela serait ainsi une priorité au Barça, mais dernièrement, les échos n’étaient pas forcément bons, ouvrant même la porte à une vente cet été. L’avenir de Dembélé est donc l’un des gros dossiers à Barcelone et dernièrement, le principal intéressé avait mis les choses au point, assurant : « Je n’ai pas eu de discussions avec le club, je suis bien ici, je me sens bien. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président ».

Des premiers contacts !