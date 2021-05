Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Umtiti !

Publié le 7 mai 2021 à 9h30 par La rédaction

Indésirable au Barça depuis l'arrivée sur le banc de Ronald Koeman, Samuel Umtiti pourrait quitter les Blaugrana en fin de saison alors que son contrat court jusqu'en 2023. Mais pour l'heure, aucune offre ne serait parvenue sur la table des dirigeants du club culé.

Recruté contre 25M€ à l'OL en 2016, Samuel Umtiti avait réussi ses débuts en Espagne du côté du FC Barcelone. Malheureusement pour lui, ses nombreuses blessures depuis la Coupe du Monde 2018 l'ont terriblement freiné dans sa progression. Aujourd'hui, l'international tricolore ne fait plus partie des plans de Ronald Koeman et figure comme étant le cinquième choix seulement en défense centrale. Et l'arrivée probable d'Eric Garcia au Barça ne devrait rien arranger les affaires d'Umtiti...

Aucune offre formulée pour Umtiti ?