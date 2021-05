Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane obligé de revoir ses projets d'avenir ?

Publié le 24 mai 2021 à 15h30 par A.C.

Zinedine Zidane devrait vraisemblablement quitter le Real Madrid lors de cette intersaison et certains le voient déjà rebondir en Serie A.

Comme en 2018, Zinedine Zidane devrait quitter son poste au Real Madrid, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. A en croire les différentes sources qui se sont exprimées sur ce sujet ces derniers mois, les désaccords avec ses dirigeants seraient devenus trop nombreux et désormais, le Français semble prêt à ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Et cette page pourrait être colorée de blanc et noir. Le 21 mai dernier, Zidane s'affichait en Une de La Gazzetta dello Sport , qui l’érige en priorité de la Juventus pour remplacer Andrea Pirlo. Comme l’équipe de France, le club turinois a toujours semblé être écrit dans le destin de Zidane, qui a récemment envoyé un message assez clair. « J'ai passé cinq ans à Turin, la Juve a toujours été importante pour moi » avait expliqué Zidane au micro de Sky Sport Italia , lors d’un échange avec son ancien coéquipier Alessandro Del Piero. « Un retour à la Juve? Actuellement, je suis à Madrid, nous verrons ». A la Juventus, l’ancien numéro 21 bianconero pourrait notamment retrouver Cristiano Ronaldo, avec qui il a remporté trois Ligues des Champions au Real Madrid.

Les doutes de la Juventus

Mais la Juventus est-elle vraiment prête à accueillir Zinedine Zidane ? Avec la qualification en Ligue des Champions arrachée à la dernière journée, ainsi que la victoire en Coppa Italia, la position d’Andrea Pirlo semble être devenue plus solide à en croire Sport Mediaset . D’ailleurs, l’Italien a clairement annoncé vouloir rester à la Juventus. « C'était une première saison complexe, avec beaucoup de problèmes, mais je veux rester ici » a expliqué Pirlo. « Je me vois encore à la Juventus pendant de nombreuses années. J’ai encore un an de contrat et j’espère pouvoir continuer mon travail ». Tuttosport confirme que les dirigeants de la Juve commenceraient à hésiter concernant Pirlo, ce qui fermerait automatiquement la porte à Zidane.

