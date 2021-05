Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s'organise pour la succession de Zidane !

Publié le 23 mai 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid cet été, Florentino Pérez lui, aurait déjà ciblé plusieurs noms pour succéder au technicien français. Parmi eux, Massimiliano Allegri et Raul feraient figure de favoris.

Sous contrat encore jusqu’en juin 2022, Zinédine Zidane est toujours dans l’incertitude en ce qui concerne son avenir. Il aurait demandé à quitter son poste d’entraîneur au Real Madrid. Un problème donc pour la direction madrilène et Florentino Pérez, qui va vite vouloir régler le dossier Zinédine Zidane. Si le tricolore reste, le Real Madrid sera satisfait de cette décision, mais s’il décide de partir, alors Florentino Pérez devra s’activer pour trouver son successeur. Alors que la piste Massimiliano Allegri semblait s’éloigner il y a peu, le Real Madrid aurait aujourd’hui établi une liste.

Allegri et Raul sur la liste du Real Madrid