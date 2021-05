Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme piste de Florentino Pérez s'éloigne !

Publié le 23 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid cet été, son président Florentino Pérez serait déjà à la recherche de son successeur. Si le nom de Massimiliano Allegri a été évoqué à de nombreuses reprises ces dernières semaines, la piste menant à l’entraîneur italien semble s’éloigner pour le Real Madrid.

Zinedine Zidane, sous contrat encore jusqu’en juin 2022, pourrait cet été demander quitter son poste d’entraîneur au Real Madrid. Un séisme dans la Maison Blanche , que Florentino Perez voudrait au mieux atténuer, et pour cela, il préparerait déjà l’après Zinedine Zidane. Plusieurs noms sont évoqués ces dernières semaines dont celui de Massimiliano Allegri. L’ancien coach de la Juventus intéresse plusieurs grands clubs européens et serait très motivé à l'idée de rejoindre le Real Madrid. L’entraineur italien accepterait volontiers de prendre la succession de Zinedine Zidane, mais malheureusement pour Florentino Perez, Allegri aurait déjà dit oui à un autre président.

Allegri possède un accord avec Naples