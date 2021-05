Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime détail à régler pour cette recrue XXL !

Publié le 23 mai 2021 à 22h30 par A.D.

En quête de renforts à prix mini, Joan Laporta aurait bel et bien bouclé l'arrivée de Sergio Agüero. Alors qu'il aurait eu l'accord verbal du joueur pour un engagement de deux saisons, le président du FC Barcelone n'attendrait plus que sa signature pour officialiser son arrivée.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero a annoncé qu'il allait quitter les Citizens cet été. Pour rebondir, El Kun devrait rejoindre le FC Barcelone. Réclamé par Lionel Messi au Barça, l'international argentin devrait très prochainement parapher un contrat de deux saisons avec l'écurie blaugrana.

Les signatures imminentes pour Sergio Agüero ?