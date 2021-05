Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir pour cette recrue estivale de Leonardo ?

Publié le 24 mai 2021 à 21h15 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2021 à 21h17

Arrivé l'été dernier, Rafinha pourrait déjà quitter le PSG. En manque de temps de jeu, le Brésilien aurait des doutes concernant son avenir.

Son arrivée avait plutôt enthousiasmé les supporters parisiens de manière générale l'été dernier. Cependant, Rafinha a vécu une saison plus compliquée qu'espéré avec le PSG. Surtout depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Son temps de jeu a considérablement chuté et l'avenir de l'ancien joueur du Barça pourrait être plus incertain que prévu dans la capitale.

Rafinha déjà sur le départ du PSG '