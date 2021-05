Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Leonardo… Un énorme coup de tonnerre à prévoir ?

Tandis que les chantiers seront nombreux au Paris Saint-Germain au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, les avenirs de Mauricio Pochettino et de Leonardo pourraient, contre toute attente, s’écrire loin du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain sera en chantier au cours du mercato estival à venir. En effet, bien que le club de la capitale ait atteint les demi-finales de la Ligue des champions, sa saison 2020/2021 fut décevante à bien des égards. L’écurie francilienne s’est effectivement montrée trop inconstante en plus d’afficher un visage dans le jeu ni convaincant, ni flamboyant. Pour en rien arranger, le PSG a officiellement perdu sa couronne en Ligue 1 au détriment du LOSC, qui a été sacré champion de France ce dimanche lors de l’ultime journée du championnat. En conséquence, les pensionnaires du Parc des Princes souhaiteraient corriger les lacunes de l’effectif cet été. Cela passera notamment par le fait de recruter de nouveaux milieux de terrain et de nouveaux latéraux, notamment sur le flanc droit de la défense où Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé si l’on en croit les différents échos parus dans la presse.

Un départ de Leonardo si Kylian Mbappé ne prolonge pas ?

De ce fait, tout indique que Leonardo aura du pain sur la planche dans les prochaines semaines… tout du moins s’il conserve son poste de directeur sportif du PSG ! En effet, outre la question du recrutement, personne n’est sans savoir que l’Italo-brésilien doit également gérer l’épineux dossier qu’est la prolongation de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français pourrait en effet être vendu cet été s’il ne renouvelle pas son bail, Paris ne pouvant se permettre de le perdre gratuitement dans un an. Mais si un départ venait à se produire cet été pour le joueur de 22 ans, cela pourrait coûter très cher à Leonardo. Et pour cause, comme l’indiquait Romain Molina dernièrement, l’ancien dirigeant de l’AC Milan pourrait tout simplement perdre son poste si Kylian Mbappé ne prolonge pas ! « Le dossier Kylian Mbappé conditionnera le mercato du PSG, mais également celui du directeur sportif Leonardo. Il n’a pas que des amis au club et également à Doha. Il ne s’en cache pas en privé avec certains de ses amis journalistes, où il dit qu’il ne restera là qu’un temps et qu’il continue quand même de surfer sur sa bonne image. C’est un excellent communiquant », avait expliqué le journaliste indépendant dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube .

Mauricio Pochettino déjà prêt à plier bagage ?