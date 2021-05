Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable scénario pour l’avenir de Mauricio Pochettino ?

Publié le 24 mai 2021 à 16h45 par T.M.

Arrivé en janvier dernier, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le PSG… pour faire son retour à Tottenham.

Durant la trêve hivernale, le PSG n’a pas hésité à tout changer pour repartir sur un nouveau projet. Ainsi, Thomas Tuchel a été débarqué et c’est Mauricio Pochettino qui a pris place sur le banc parisien. Après plus d’un an sans fonction, l’Argentin a retrouvé un poste, mais au moment faire le bilan en cette fin de saison, cela n’est pas forcément bon pour Pochettino. Malgré un Trophée des Champions et une Coupe de France, l’entraîneur du PSG n’a pas réussi à amener son équipe à la victoire en Ligue des Champions et a surtout perdu le titre de champion de France au détriment du LOSC. De quoi alors déjà fragiliser Mauricio Pochettino ?

Un retour à Tottenham ?