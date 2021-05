Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fixé des exigences colossales à Leonardo !

Publié le 24 mai 2021 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été s'il ne prolonge pas très rapidement. Pour rester dans le club de la capitale, le champion du monde français voudrait que Leonardo renforce l'équipe, et notamment au milieu de terrain et dans les couloirs de la défense de Mauricio Pochettino.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé reste un véritable mystère. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 du PSG n'a pas encore annoncé s'il paraphera un nouveau bail avec le club parisien ou s'il fera ses valises pour rejoindre une nouvelle écurie cet été. Toutefois, il a tout de même expliqué ce qui pourrait le faire rester au PSG. « Ce que je veux moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est vraiment solide autour de moi, et c’est le plus important. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial. Une certitude de victoire en Ligue des Champions ? Non, il n’y a qu’une équipe qui gagne, ça veut dire que les 31 autres sont mauvaises ? Non… Mais sentir qu’on part avec une équipe pour quelque chose. Et après c’est à nous les joueurs de jouer, à nous de montrer ce qu’on sait faire. C’est le plus important » , a précisé Kylian Mbappé dans le Canal Football Club ce dimanche soir. Et pour que le PSG soit le plus armé possible, le champion du monde français sait ce qu'il faut faire.

Mbappé voudrait du renfort au milieu et dans les couloirs défensifs