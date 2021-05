Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour ce coup à 0€ de Leonardo !

Publié le 24 mai 2021 à 20h10 par A.C.

En fin de contrat, Georginio Wijnaldum devrait être l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival.

Comme Memphis Depay, il était une des demandes de Ronald Koeman l’été dernier. Finalement, Georginio Wijnaldum n’a jamais rejoint le FC Barcelone et a donc fait une saison supplémentaire à Liverpool. Une saison qui a alimenté les spéculations autour de son avenir, puisque le milieu n’a pas prolongé avec les Reds , mais qui a également attiré l’attention d’autres clubs. C’est le cas du Paris Saint-Germain, où Leonardo semble vouloir renforcer l’équipe à moindre cout.

« C'est très dur de dire aurevoir »