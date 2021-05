Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture avec ce joueur de Premier League !

Publié le 23 mai 2021 à 21h15 par La rédaction

Annoncé notamment dans le viseur du FC Barcelone et du PSG, Georginio Wijnaldum va bien quitter Liverpool librement cet été. Son coach Jurgen Klopp l’a confirmé ce dimanche, après la rencontre contre Crystal Palace.

En fin de contrat cet été, Georginio Wijnaldum est très convoité sur le marché des transferts. En effet, le PSG et le FC Barcelone seraient les favoris pour récupérer le Néerlandais gratuitement cet été. Le joueur de Liverpool, s’était lui exprimé sur sa situation et avait rappelé qu’il n’avait reçu aucune offre du FC Barcelone et qu’il restait concentré à 100% sur sa fin de saison. Cependant, le dernier match des Reds se jouait ce dimanche contre Crystal Palace, et après la victoire de Liverpool, c’est son coach Jurgen Klopp qui a vendu la mèche.

Klopp confirme le départ de Wijnaldum