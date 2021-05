Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay envoie des messages forts avant son départ !

Publié le 23 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 23 mai 2021 à 19h35

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Memphis Depay a tenu à faire ses adieux à l’Olympique Lyonnais ce dimanche à quelques heures de son dernier match avec le club rhodanien. Un dernier match au cours duquel il compte justement clôturer de la meilleure des manières son passage au sein de l’écurie française.

Depuis l’été dernier et le départ de Luis Suarez du côté de l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone est en quête d’un nouvel attaquant à même de succéder à celui qu’on surnomme El Pistolero . Faute de moyens financiers suffisants, le club catalan n’a pas pu recruter à ce poste l’an passé et a donc du repousser le chantier à la prochaine fenêtre estivale. Et à en croire les derniers échos parus dans la presse, ce n’est pas un, mais deux joueurs que Joan Laporta serait sur le point d’enrôler dans cette optique. En effet, le FC Barcelone pourrait enregistrer les arrivées libre de Sergio Agüero et de Memphis Depay, respectivement en provenance de Manchester City et de l’OL. La venue du premier cité serait quasiment bouclée, tandis que certains détails resteraient encore à être réglés pour l’ancien joueur de Manchester United.

« Je veux vous remercier du plus profond de mon coeur pour votre soutien et pour tout ! »

Quoi qu’il en soit, une chose est certaine au sujet de l’avenir de Memphis Depay : il quittera bien l’Olympique Lyonnais le 30 juin prochain et disputera son dernier match avec l’écurie rhodanienne ce dimanche contre l’OGC Nice à 21h. Et dans ce contexte, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l’OL, l’international néerlandais a adressé ses adieux aux supporters lyonnais, tout en les remerciant pour leur soutien au cours des dernières années. « Je veux m’exprimer directement aux supporters. J’ai vraiment apprécié ce que vous m’avez apporté en tant que joueur. Quand je suis sur le terrain, vous m’avez donné un super pouvoir pour être décisif, pour marquer ou faire marquer. Le club a besoin de ce genre d’atmosphère dans le stade. Je suis sûr qu’à votre retour dans le stade, vous allez mettre le feu ! Les joueurs ont besoin de vous, j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer devant vous ! Un des moments que je n’oubliera jamais est contre Leipzig, lorsque l’on s’est qualifiés. C’était un moment magnifique. Même ce qui est arrivé après, cela nous a rapproché après coup. Je veux vous remercier de m’avoir encouragé, vous remercier pour votre soutien envers l’équipe. Je sais que je n’ai pas un caractère commun. Il y a eu beaucoup de questions sur mon caractère et mon profil de joueur, je le comprends. J’ai vraiment apprécié comment vous avez été avec moi, j’ai beaucoup de respect pour vous. Je veux vous remercier du plus profond de mon coeur pour votre soutien et pour tout ! », a confié Memphis Depay.

« Je vais tout donner pour mon dernier match »