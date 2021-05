Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier lâche des précisions sur son avenir !

Publié le 24 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 mai 2021 à 19h34

Alors qu’il est sur le départ de Lille, Christophe Galtier s’est épanché sur la question de son avenir ce lundi après que le club lillois ait célébré son titre de champion de Ligue 1.

Christophe Galtier est maintenant entré dans l’histoire de la Ligue 1. En effet, après une très belle saison, son LOSC a officiellement été sacré champion de France et a ainsi ôté la couronne du PSG, qui a terminé cette saison à la deuxième position du classement. Seulement voilà, cet exploit pourrait bien être le dernier de l’ancien entraîneur de l'ASSE sur le banc de l’écurie nordiste. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, les dirigeants lillois ont fait de Laurent Blanc leur priorité pour succéder à Christophe Galtier après avoir sondé Lucien Favre. De son côté, le technicien français sous contrat jusqu’en 2022 à Lille pourrait rebondir à l’OGC Nice, dont l’offre le séduit particulièrement. De plus, le Français est également dans le viseur de l’OL, qui cherche un nouvel entraîneur après avoir officialisé le départ de Rudi Garcia ce lundi, lui qui arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain avec le club rhodanien.

« J'ai été sollicité, je suis sollicité »

Pour l’heure, il est difficile de dire où Christophe Galtier rebondira s’il quitte le LOSC. Et visiblement, le natif de Marseille ne sait pas encore non plus de quoi sera fait son avenir. Cependant, invité au micro de RMC Sport ce lundi dans l’émission Top of The Foot , il a reconnu être particulièrement sollicité. En effet, outre les intérêts de Lyon et de Nice que nous vous avons révélés, le Napoli le cible aussi, tout comme d’autres clubs à en croire ses dires. « On en a parlé ce matin et hier, on est dans une période où on va célébrer, avec tout le monde. On va profiter de ces derniers instants. Il est prévu que l'on se voit en fin de journée ou demain. Je n'ai pas pris ma décision. J'ai été sollicité, je suis sollicité. Non, je n'ai pas pris ma décision. Il n'y a pas que deux intérêts (Lyon et Nice), le Napoli aussi, entre autres. Je ne les ai pas recalés (les dirigeants de Naples). J'aime bien la France. On a eu une discussion il y a deux mois avec le président, on a échangé sur la suite. On a parlé de l'avenir. Ces derniers temps, il n'y a plus eu de sujets de conversation sur l'avenir. Je pense qu'on se verra en fin de journée. Tout est possible, je suis sous contrat avec Lille. Ma décision n'est pas prise, on va échanger, discuter, on verra », a indiqué Christophe Galtier.

« Rien ne m'empêche de rester ici »