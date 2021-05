Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Memphis Depay lié à Ronald Koeman ? La réponse !

Publié le 24 mai 2021 à 21h00 par La rédaction

En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay devrait s'engager prochainement avec le FC Barcelone et ce, avec ou sans Ronald Koeman à la tête de l'équipe.

Au micro des différentes chaînes françaises dimanche soir après la défaite de Lyon pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, Memphis Depay n'a pas désiré dévoiler son prochain club, lui dont le contrat à l'OL expire le 30 juin prochain. Après avoir annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il négocierait ses transferts lui-même, son nom ressort de plus en plus régulièrement du côté du FC Barcelone.

Le FC Barcelone voudrait recruter Memphis Depay indépendamment de Ronald Koeman