Mercato - PSG : Ça sent bon pour la prolongation de Kylian Mbappé ?

Publié le 25 mai 2021 à 0h15 par T.M.

Après avoir réussi à prolonger Neymar, le PSG y croirait désormais de plus en plus pour Kylian Mbappé.

La saison de Ligue 1 étant désormais terminée, tout le monde va se tourner vers Kylian Mbappé pour connaitre sa décision pour son avenir. D’ailleurs, ce dimanche, après la dernière rencontre du PSG face à Metz, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de Mbappé. Et le président du PSG a alors fait une annonce retentissante, expliquant : « S’il va quitter le PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour la Kylian ? C’est sûr ! ».

Un avenir… au PSG ?

Le PSG pense donc pouvoir conserver Kylian Mbappé et ce lundi, Nicolas Schira a confirmé cette tendance. En effet, à en croire les informations du journaliste transalpin, les Parisiens seraient confiants dans ce dossier Mbappé. Cela fait désormais plusieurs semaines que les discussions durent et cela pourrait donc aboutir sur un accord, qui prévoirait notamment un salaire XXL de 32M€ par an à l’attaquant du PSG.