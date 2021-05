Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur ce choix radical de Depay sur son avenir !

Publié le 24 mai 2021 à 22h00 par La rédaction

Récemment, Memphis Depay a choisi de quitter la société d'agent par laquelle il était représenté. Ce lundi, les raisons de ce choix ont été dévoilées.

Aux alentours de la mi-mai, Memphis Depay décidait de se séparer de la société d'agent qui la représentait expliquant ceci sur ses réseaux sociaux personnels : « Il est temps pour moi de prendre le contrôle de ma carrière. Étant arrivé à un point où j’ai besoin de faire des choix importants à propos de mon avenir, j’ai décidé de négocier mes futurs accords avec mon équipe de confidents de confiance, avec l’appui de mes experts juridiques. Je déciderai de ma destination moi-même. Vous serez les premiers à le savoir »

Les raisons d'un départ